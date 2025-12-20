プレミアリーグ 25/26の第17節 ニューカッスルとチェルシーの試合が、12月20日21:30にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ニューカッスルのニック・ウォルトメイド（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

さらに20分ニューカッスルが追加点。アンソニー・ゴードン（FW）のアシストからニック・ウォルトメイド（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分、チェルシーのリース・ジェームズ（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

54分、チェルシーが選手交代を行う。マロ・ギュスト（DF）からエンソ・フェルナンデス（MF）に交代した。

66分チェルシーが同点に追いつく。ロベルト・サンチェス（GK）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ニューカッスルは61分にファビアン・シェア（DF）、77分にヨアネ・ウィサ（MF）、86分にルイス・ホール（DF）に、またチェルシーは7分にロベルト・サンチェス（GK）、27分にアレハンドロ・ガルナチョ（FW）、45分にマロ・ギュスト（DF）、70分にモイセス・カイセド（MF）、82分にアンドレイ・サントス（MF）、83分にジョアン・ペドロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-20 23:40:10 更新