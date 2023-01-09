ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > FC東京が京都MF山田楓喜獲得へ FC東京が京都MF山田楓喜獲得へ FC東京が京都MF山田楓喜獲得へ 2025年12月21日 0時0分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 FC東京が京都MF山田楓喜（24）を完全移籍で獲得することが20日、決定的となった。 複数の関係者によると、交渉は細部を残すのみで、近く両クラブから発表される見込み。山田は24年のパリ五輪で3試合に出場した、正確かつ強烈な左足のキックが魅力のアタッカー。今季セットプレーによるゴールがなかったFC東京にとっては貴重な左足のキッカー確保は喫緊の課題で、出場機会を求めていた山田に白羽の矢を立てたという。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 中田英寿氏「今でも一番うまいと思う」選手を実名告白「彼だけクラシックを聴いてるような」 梅宮アンナ フラれた元日本代表アスリートタレントを実名告白「デートを何度も」 平愛梨 長友家のお金事情を告白 夫・長友佑都の「すごいな」と思うところ カズ J復帰も！福島がオファー 鈴鹿無念の地域リーグ降格…59歳シーズン新天地はJ3?