FC東京が京都MF山田楓喜（24）を完全移籍で獲得することが20日、決定的となった。

複数の関係者によると、交渉は細部を残すのみで、近く両クラブから発表される見込み。山田は24年のパリ五輪で3試合に出場した、正確かつ強烈な左足のキックが魅力のアタッカー。今季セットプレーによるゴールがなかったFC東京にとっては貴重な左足のキッカー確保は喫緊の課題で、出場機会を求めていた山田に白羽の矢を立てたという。