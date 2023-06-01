俳優・歌手の加藤和樹（41）が20日、自身の公式サイトで、舞台女優の松田未莉亜（33）と結婚したと発表した。「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。

加藤は、文書を発表。「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。

まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。その上で「これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」とした。松田もSNSで、加藤と同じ文書を発表した。

加藤は、02年の第15回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでファイナリストに進出し、06年のテレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーカブト」で仮面ライダードレイクこと風間大介役を演じた。松田は4歳でクラシックバレエを始め、14歳で単身、渡米し修業。帰国後に、目標だった劇団四季に入団し「美女と野獣」「オペラ座の怪人」などに出演。13年3月の退団後は舞台を中心に活動している。