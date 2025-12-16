【「NERV指定どんなときもウメとごはん」・「NERV指定どんなときも99ウメボシ」】 12月21日 発売 価格：各2,590円（2個入りケース）～

NERV指定どんなときもウメとごはん」右側の写真はイメージ

永岡食品は、防災備蓄品「NERV指定どんなときもウメとごはん」および「NERV指定どんなときも99ウメボシ」を12月21日に発売する。価格は2,590円（2個入りケース）から。

本商品は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとの公式コラボレーション商品。「エヴァンゲリオン」シリーズに登場する特務機関NERVが、第3新東京市に対して防災備蓄品を指定・配備しているという独自のコンセプトのもと、実用性の高い防災用品に「エヴァンゲリオン」の世界観を取り入れた商品開発を行なう「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」のプロジェクトの一環として開発されたものとなっている。作品の世界観をリアルに体験できる“食べる防災アイテム”として「エヴァンゲリオン」シリーズのファンはもちろん、防災意識を高めたい人々など、この製品を通じ、実際に備蓄が進み備えのきっかけになってほしいとしている。

商品概要

NERV指定 どんなときもウメとごはん

紀州南高梅を丸ごと1粒、そして和歌山県産の独自の製法で作ったアルファー化米を使用しており、水さえあればどんな環境でも簡単にウメとごはんを楽しめる。

水で60分、お湯なら15～20分で調理が完了し、缶の中には折たたみスプーンを同梱。衛生面にも配慮し、上部には透明蓋を採用している。

2個入ケース

6個入ケース

【NERV指定 どんなときもウメとごはん】

内容量：80g

販売価格：2個入ケース 2,590円、6個入ケース 7,390円

※特務機関NERV指定 防災備蓄品専用パッケージ入り

賞味期限：製造日より5年

特徴：無添加・保存料・化学調味料・着色料など一切不使用。原材料は全て和歌山県産100%使用。ミネラルとクエン酸が同時に接種でき疲労回復はもちろん熱中症対策にも効果的。

NERV指定 どんなときも９９ウメボシ

梅の深い酸味が、極限時の集中を呼び覚まし、どんな状況下でも“99%の覚悟で前へ進む”をテーマに開発した紀州南高梅。梅干には塩分・クエン酸が含まれ、非常時の塩分補給から疲労回復までサポートされる。

2個入ケース

6個入ケース

右側の写真はイメージ

【NERV指定 どんなときも９９ウメボシ】

内容量：99g

販売価格：2個入ケース 2,590円、6個入ケース 7,390円

※特務機関NERV指定 防災備蓄品専用パッケージ入り

賞味期限：製造日より5年

特徴：無添加・保存料・化学調味料・着色料など一切不使用。和歌山県産紀州南高梅使用。クエン酸と塩分19%の高塩分設計で疲労回復と塩分補給に効果的。

(C)カラー