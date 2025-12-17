【葬送のフリーレン 第2期】 放送開始日：2026年1月16日より毎週金曜23時～ 放送局：日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT” 最速配信：2026年1月17日0時00分より各配信プラットフォームにて

アニメ「葬送のフリーレン 第2期」が、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて2026年1月16日23時より放送開始となる。

本作は魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンの旅路を描いた物語。原作は「週刊少年サンデー」で連載されており、累計3,000万部を突破している。

EDテーマは第1期に引き続きシンガーソングライター・milet氏が担当し、新曲「The Story of Us」を提供する。

また1月11日には、第2期の完成披露上映イベントが開催される予定となっている。

放送開始日：2026年1月16日より毎週金曜23時～

放送局：日本テレビ系全国30局ネット"FRIDAY ANIME NIGHT"

最速配信：2026年1月17日0時00分より各配信プラットフォームにて

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

