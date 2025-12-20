au・UQ mobile向けスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G XIG05」にAndroid 16／HyperOS 3へのOSバージョンアップが提供開始
|auとUQ mobile向けスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G」がAndroid 16に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応エントリースマートフォン「Redmi Note 13 Pro 5G（型番：XIG05）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。
主な更新内容は以下の通りとなっていますが、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自プラットフォームも「HyperOS 3」になっているとのこと。なお、HyperOS 3の詳細については『Hyperos 2025 - Xiaomi Japan』をご覧ください。なお、ビルド番号（ソフトウェアバージョン）は「設定」→「デバイス情報」→「OSバージョン」で確認できます。
＜アップデート内容＞
○Android 16による機能・操作性の向上
・Android 16共通の特長について、詳細は下記よりご確認ください。
OSアップデートとは？
※機種によっては一部機能に対応しない場合やメーカー独自の変更が加えられる場合があります。
○Android 16以外の機能向上や操作性改善
・詳細は下記ページをご確認ください。
Xiaomi HyperOS 3
Redmi Note 13 Pro 5G XIG05はXiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドにおける人気シリーズ「Redmi Note」の2023年モデル「Redmi Note 13」シリーズの上位機種「Redmi Note 13 Pro 5G」のau版およびUQ mobile版で、チップセット（SoC）として4nmプロセス性能のQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform」を採用して高性能ながらも価格を抑えたコストパフォーマンスの高いミッドハイレンジスマホとなっており、特にカメラ機能は光学式手ぶれ補正（OIS）に対応した約2億画素の超高解像度カメラを搭載し、前例のない詳細レベルで写真を撮影してプロレベルの写真撮影体験を実現しています。
主な仕様は最大120Hzリフレッシュレートに対応した約6.7インチ1.5K（1220×2712ドット）有機ELディスプレイや5100mAhバッテリー、急速充電「Xiaomi Turbo Charge」（最大67W）、生活防水（IPX4）、防塵（IP5X）、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、位置情報取得（A-GNSSなど）、顔認証、画面内指紋認証、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.2、赤外線リモコン、デュアルスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ音源、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、X軸リニア振動モーターなど。
リアカメラは以下のトリプル構成で、大型のSamsung Semiconductor製の1／1.4型センサー「ISOCELL HP3」と改良された画像処理によって構成されており、4つの画素ごとに1つのマイクロレンズが採用される「Super QPD」をサポートして左右だけでなく上下の位相差も測定することができ、より高速かつ正確なフォーカスを実現しています。また2億画素の解像度とセンサー内ズーム技術によって従来の光学ズームに匹敵する望遠効果と最大4倍のロスレスズームを実現しています。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS／広角レンズ（F2.45）
＜リアカメラ＞
・約2億画素CMOS（1／1.4型、1画素0.56μm、PDAF、16in1）＋広角レンズ（F1.65、7P、OIS）
・約800万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2、画角180°）
・約200万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが1つとeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。またストレージ領域を活用してRAMを8GB追加して最大16GB相当までの拡張が可能。サイズは約約161×74×8.1mm（、質量は約189g、本体色はオーロラパープル、オーシャンティール、ミッドナイトブラックの3色展開。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・シャオミ、新ミッドハイレンジスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G」を発表！au＆UQ mobile版「XIG05」が5月16日に発売。価格は4万1800円 - S-MAX
・新ミッドハイスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G」を写真と動画で紹介！2億画素カメラ搭載ながら4万円台前半。auとUQ mobileで販売中【レポート】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時はAndroid 14ベースの独自ユーザーインターフェース「HyperOS」がプリインストールされており、その後、2025年3月よりAndroid 15ベースの「HyperOS 2」が提供されていましたが、今回、最新のAndroid 16ベースのHyperOS 3が配信開始されました。更新は「設定」→「デバイス情報」→画面上部の「Xiaomi HyperOS」をタップして画面の指示に従って操作します。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。
・OSアップデートを行うとAndroid 15に戻すことはできません。
・OSアップデートにより、お客さまのauスマートフォンはAndroid 16に更新され、画面操作や機能が変更されます。
・端末の再起動中はメール送受信などすべての機能が操作できません。
・OSアップデートは本体を充電しながら、または本体の電池残量が十分な状態で実施してください。
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。
・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
Redmi Note 13 Pro 5G 取扱説明書
データお預かりアプリ
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。）
・OSアップデート実施後に初めてauメールアプリ（@au.com／@ezweb.ne.jp）を起動した時は、数分から数十分程度データ更新処理を行うため、メールの閲覧、送受信ができません。（所要時間はメールの保存件数や容量により異なります。データ処理完了まで電源を切らないでください。）
・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。
・Android 15で動作しているアプリケーションのAndroid 16上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。
・ソフトウエア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
0120-925-919（通話料無料）
記事執筆：memn0ck
・すべての仕様と機能 REDMI Note 13 Pro 5G | Xiaomi 日本