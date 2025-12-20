湖南省長沙市で開かれた自動車消費促進イベントの会場。（１０月１日撮影、長沙＝新華社記者／丁春雨）

【新華社北京12月20日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が発表した1〜11月の中国自動車生産台数は前年同期比11.9％増の3123万1千台、販売台数は11.4％増の3112万7千台だった。11月の生産は353万2千台、販売は342万9千台で、前月比・前年同月比ともにプラスとなり、堅調な増加を維持した。

乗用車市場は安定し、商用車市場も好調となっている。新エネルギー車（NEV）は引き続き急増し、1〜11月の生産は31.4％増の1490万7千台、販売は31.2％増の1478万台だった。11月は生産が188万台、販売が182万3千台で、新車販売に占める新エネ車の割合は53.2％に拡大した。

同協会の陳士華（ちん・しか）副秘書長は今年の自動車市場について「複数の政策の効果で国内需要が改善し、新たな原動力の喚起が進むとともに、貿易も粘り強く成長し、生産・販売いずれも最高を更新する見通しだ」と指摘した。最近打ち出した一連の政策措置も前向きなシグナルを発しており、発展への自信の向上、市場見通しの安定、自動車消費の全面的な拡大を促し、第15次5カ年規画（2026〜30年）の好調なスタートに強固な基盤を築くとしている。