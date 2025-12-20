西武新宿線が運転再開…人身事故で西武新宿―上石神井が一時見合わせ

　２０日午後１１時２０分頃、西武新宿線の新井薬師前−沼袋駅間の踏切で人身事故が発生した。

　この影響で、同線は西武新宿―上石神井駅間の上下線で運転を見合わせていたが、２１日午前０時１３分に再開した。