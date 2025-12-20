ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西武新宿線が運転再開…人身事故で西武新宿―上石神井が一時見合わせ 西武新宿線が運転再開…人身事故で西武新宿―上石神井が一時見合わせ 西武新宿線が運転再開…人身事故で西武新宿―上石神井が一時見合わせ 2025年12月20日 23時54分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２０日午後１１時２０分頃、西武新宿線の新井薬師前−沼袋駅間の踏切で人身事故が発生した。 この影響で、同線は西武新宿―上石神井駅間の上下線で運転を見合わせていたが、２１日午前０時１３分に再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 床下から見つかった妹、遺体には燃やされた痕…火葬場で泣き崩れた姉「彩咲陽は何度焼かれなければいけないのか」 国民健康保険料の支払い逃れとの指摘、維新が党所属議員と首長に実態調査…一般社団法人の理事になれば「節約できる」 近鉄特急に衝突・炎上の車、遮断機手前で停車の車を押し出し進入…追突された車は踏切外に走り難を逃れる 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 徳島, 静岡, 老人ホーム, 上田, 射出成形機, 神奈川, 海, 長野, 在宅医療