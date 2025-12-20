俳優の加藤和樹（４１）が２０日、自身の公式サイトを更新。「劇団四季」所属の俳優・松田未莉亜と結婚したことを発表した。

サイトでは「ご報告」と題し、「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです。これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と伝えた。

加藤は２００２年の「第１５回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに。０３年８月にテレビドラマ「北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼」で俳優デビューした。０５年８月「ミュージカル テニスの王子様」で跡部景吾役を演じて話題に。０６年には「仮面ライダーカブト」で風間大介／仮面ライダードレイク役を務めた。２１年には「ローマの休日」のジョー・ブラッドレー役、「ＢＡＲＮＵＭ／バーナム」のフィニアス・テイラー・バーナム役の演技により、第４６回菊田一夫演劇賞を受賞した。