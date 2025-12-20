お笑いタレントの明石家さんまが２０日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。「霜降り明星」の粗品が１３日に放送された「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で辛口の審査コメントを連発した件について、話を振られる一幕があった。

リスナーからのメールで、前述の話題について水を向けられたさんま。「普段質の悪い客の前でしかネタを試せていない」「一秒もおもんなかった」「日テレが集めた客の勘が悪すぎ」「賞金１０００万円の大会にしてはレベルが低すぎ」とその犖賚伸瓩紹介されると、「フッ…」とほくそ笑んだ。

また、ネットで「厳しすぎる」「愛情がある」と賛否渦巻いていると聞かされると「難しいとこやな、これは…」とポツリ。

その上で「もし、さんまが審査員ならポジティブ審査か？ ネガティブ審査か？」と問われると「俺は『全員１００点なら出る』って言うてますから。決勝まで行った人は１００点でしょ。だから『全員１００点出してもええのか？』って聞いてる。たまに『審査員とかなさるんですか？』って話来たら『してもええけど、全員１００点やぞ』って言うてる」と明かし、粗品について具体的な発言はなかった。