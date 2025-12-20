ROSIER by Her lip to発セラムで叶える透明感フェムケア習慣

フェムケアをもっと前向きで心地よいものに。ROSIER by Her lip toのフェムケアライン「Versailles」から、毎日のケアに取り入れやすいブライトセラムが誕生しました。天然由来成分100％へのこだわりと、使うたびに気分まで満たされる香り設計はそのままに、繊細な肌に寄り添う新提案。自分をいたわる時間が、特別なひとときに変わります♡

Versaillesから待望の新作セラム

「Versailles Fem Bright Serum（ヴェルサイユフェムブライトセラム）」は、乾燥によるくすみ3が気になるデリケートエリアのために開発された美容液。

夜明けに純白へと変化するホワイトハイビスカス1をキー成分に、独自の発酵技術で有用成分を引き出しました。黒ずみ4が起こりやすい肌をやさしくケア5し、うるおいによる透明感*2のある印象へ導きます。

デリケートエリアだけでなく、バストトップ、わき、ひじ・ひざ、ヒップなど全身に使えるのも魅力です。

1フヨウ花エキス（整肌成分）2うるおいによる透明感3乾燥による4古い角質によるもの*5肌を保湿・整肌ケアすること

厳選された植物由来成分の力

シリーズ共通成分であるダマスクバラ胎座培養エキス（保湿成分）に加え、3種のベリー成分を贅沢に配合。

リンゴンベリー（コケモモ果実エキス）6は透明感2ケアとエイジングケア7をサポートし、クランベリー種子油8がうるおいを守りながら肌荒れを防ぎます。

さらにゴジベリー（クコカルス培養エキス）*9がハリとツヤをプラス。さらっとなじむテクスチャーと、13種の精油をブレンドしたエレガントローズの香りが、毎日のケア時間を優雅に彩ります。

6整肌成分7年齢に応じたケア8保湿成分9整肌・保湿成分

商品詳細と発売スケジュール

Versailles Fem Bright Serum



価格:3,300円（税込）

内容量:35g

先行発売:2026年2月4日(水)～

CosmeKitchen全店舗・WEBSTORE

Biople全店舗・WEBSTORE

※各店舗ECモール(ZOZOTOWN・楽天市場・USAGIONLINE・MASHSTORE)でも販売

一般発売:2026年2月27日(金)19:00～

ROSIERbyHerlipto公式オンラインストア

HouseofHerme

有楽町マルイ店

自分を慈しむ新フェムケア



繊細なパーツだからこそ、成分も使用感も妥協しない選択を。ROSIER by Her lip toのセラムは、肌だけでなく心まで満たす存在です。

日々のケアに取り入れることで、透明感*2とうるおいに包まれた自分らしい美しさを実感できるはず。未来の肌のために、今こそ新しいフェムケアを始めてみてはいかがでしょうか♪