「父の記憶を消したい」娘と「何も忘れられない」清掃員。遺品整理が繋ぐ、切なすぎる人間ドラマ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→遺品整理が繋ぐ、切なすぎる人間ドラマ
「シャッターアイ」という特殊能力を持つ主人公の憲。見た光景を一瞬で記憶し、二度と忘れることができない。この特殊な能力のおかげで、彼の頭の中はいつも大量の記憶が記録されている。そんな彼が仕事中に見つけた遺体の男は、どこか見覚えがあった。
第87回ちばてつや賞で期待賞を受賞した可惜夜季央(あたらよきお)さん(@atarayokio)の「記憶遺棄」を紹介するとともに、制作の裏側を聞いた。
特殊清掃を仕事とする主人公の憲は、まもなく取り壊しになるアパートへ向かった。誰も住んでいないはずの部屋はゴミ屋敷状態で、食べ物の腐敗臭やプラスチックの残骸に加え、強い異臭が漂っていた。清掃中、ゴミの山から遺体を発見する。男の身元は不明だが、憲は男とどこかで会ったことを思い出し、遺族のもとへ向かうことになる。
本作の着想について可惜夜さんは、「最初はゴミとかごちゃごちゃしたものを描きたくて、いつか遺品整理や特殊清掃とかのお話を描きたいなって思ってはいました」と語る。瞬間記憶能力の話は別の設定で考えていたが、「母がYouTubeで遺品整理のチャンネルを観ていて、“記憶”と“残置物”の組み合わせは結構よさそうだなと思って描いてみたのがきっかけです」と明かした。
■勉強はイージーモードだが頭痛に苛まれる理由
ちばてつや賞期待賞の受賞について、「自分は変わらず自分の好きなものを描き続けていてよかったんだなと思えました」と喜びを語る可惜夜さん。審査員からはキャラクターや設定、演出を評価されたという。
「シャッターアイ」を持つ主人公について、勉強せずとも教科書丸暗記で便利な気がするが、実際はどうなのか。可惜夜さんは「勉強に関しては、彼は何の障害もなくイージーモードだったはずです(笑)」としつつ、「彼の保守的な性格から、自分を守るためにもネガティブな思い出の方が優先度が高く思い起こされてしまうのかもしれません」と分析する。
また、常に頭痛に苛まれている設定については、「常に脳内フル回転だから日常生活ではぼんやりしがちで、気遣いまで頭がいかないんですね」と説明した。
憲は、死んだ男が人には言えない罪を犯していたことを知る。父親との記憶を消したい娘に対し、その気持ちが痛いほどわかる憲は、トラウマを消せるようにと動いていく。
取材協力：可惜夜季央(@atarayokio)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。