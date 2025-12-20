ボルフスブルクvsフライブルク スタメン発表
[12.20 ブンデスリーガ第15節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 14 イェンソン・シールト
DF 25 アーロン・ゼンター
DF 26 サエル クンベディ
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 41 J. Bürger
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 37 P. Hensel
FW 11 アダム・ダギム
監督
Daniel Bauer
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 B. Ogbus
DF 65 K. Steinmann
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります