「それドコの！？」→ 実は【3COINS】です♡ 大人の高見え！「ベロアアイテム」

身に着けるだけで季節感を演出してくれそうなベロア素材。【3COINS（スリーコインズ）】からは、そんなベロア素材を使ったアイテムが登場しています。プチプラとは思えない高見え感で、冬のおしゃれをさりげなく格上げしてくれそう。今回は、大人女性の日常に取り入れやすい上品な「ベロアアイテム」をご紹介します。

甘すぎない華やかさが魅力のフリルポーチ

【3COINS】「ベロアラメフリルポーチ」\660（税込）

ベロア素材の上品な光沢感とふんわりフリルでエレガントな雰囲気のポーチ。散りばめられたラメがきらりと光り、持つだけで華やかな雰囲気をプラスしてくれそうです。フリルの甘さを、深みのあるカラーがほどよく引き締め。裏面はフラットなデザインで、バッグの中でかさばりにくいのも嬉しいポイント。甘すぎず品良く持てそうなので、大人女性の日常使いにもぴったりです。

くしゅっと感がかわいい上品エコバッグ

【3COINS】「ベロアリブエコバッグ」\660（税込）

くしゅっとした質感がかわいいエコバッグ。ほんのり艶めくベロア生地が、高見え感を演出してくれそうです。落ち着いたカラーで、幅広いコーデに自然となじみそう。小さくまとめるときに便利なゴムバンド付きで、持ち運びのときもスマートに。ゴムバンドはラメ入りデザインで、細部までおしゃれな仕上がりです。お買い物用としてはもちろん、きれいめコーデのサブバッグとしても活躍してくれそう。

バイカラーがおしゃれな艶感シュシュ

【3COINS】「ベロアバイカラーシュシュ」\330（税込・セール価格）

品のあるベロア素材にバイカラーの縁取りが映えるシュシュ。写真のブルー × ブラウンはトレンド感のある配色で、髪に付けるだけでコーデのポイントになってくれそう。そのほかにも、可愛らしいピンク × パープルや、大人っぽいブラック × ライトグリーンというカラーが展開されています。ベロア素材の上品な光沢感が、簡単なヘアアレンジも華やかな雰囲気に見せてくれそうです。

大人可愛いリボンモチーフ

【3COINS】「ベロアリボンファーピアス」\165（税込・セール価格）

ベロア素材のリボンにふわふわのボールを組み合わせた、季節感たっぷりのピアス。小ぶりなデザインで派手すぎず、顔まわりをさりげなく華やかに見せてくれそうです。リボンの落ち着いた色味と上品なベロアの質感が、大人可愛い雰囲気に。プチプラとは思えない高見えデザインで、シンプルなスタイルのアクセントとしても活躍してくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N