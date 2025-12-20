UVERworldが12月20日（土）・21日（日）に＜BOOM GOES THE WORLD TOUR＞横浜アリーナ公演を開催した。

12月20日（土）に行われた横浜アリーナ公演では、未発表の新曲「EVER」を初披露。さらに同楽曲が、テレ東系「ウィンタースポーツ2026」テーマソングであることを、ライブ中に“うっかり”発表する一幕もあり、会場は大きな歓声に包まれた。

TAKUYA∞は「一番にファンの皆に伝えたかった」と語り、その想いに応えるように会場は熱気に包まれた。

新曲「EVER」について、TAKUYA∞（Vo）は次のようにコメントを寄せている。

「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません」

UVERworldのツアーは年末12月30日（火）・31日（水）の福岡マリンメッセ公演まで続き12月26日（金）にはSEKAI NO OWARIとの対バンも控えている。