俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送された。

真犯人の正体と狙いが明らかとなり、キング（間宮）やどの子（新木）が対峙。変えることのできない過去を抱えたまま、これからも生きていくこととなる。

堂々の完結となったが、いまとなっては結局なんだったんだ？？と首をひねりたくなる謎描写も存在。３つをまとめた。

‐尚罎離僖優襯僖鵐

週刊アポロでどの子の後輩として働いている松井（秋谷郁甫）が、急にぶち切れて、どの子のパネルを強烈パンチした衝撃シーン。どの子への恋愛感情が理由として推察されたが、その後も明確なものは描かれず。むしろ、タクト学園を割り出すなど可愛い後輩ポジで活躍し、なんだったんだ感を強めさえした。

▲ぅ泪ニと同級生の萌歌姉

「スナック イマクニ」のスタッフ・萌歌（田中美久）が、スナックの公式ＳＮＳでたびたび姉の存在を匂わせた。

マスターのイマクニ（戸塚純貴）と同級生の設定らしく、となると東雲やキングたちとも同じ３４歳。東雲が姉ではないかと考察されるなど、何か意味があるのではないかと界隈をざわつかせたが、事件とは関係なかったようだ。

ただの主婦だった剛力彩芽

中盤にまったく登場せず、本格参戦したのは７話「バトン」から。見せ場もそこまでなく、剛力彩芽がこのままのはずがない！と考察班を疑心暗鬼にさせたが、ただの主婦だった。

夫が不倫しており、やたらと「黄色いネクタイ」を気にしている謎描写もあって、背後に痴情のもつれがあったのでは？などの説も浮上。結局は人のいい同級生だった模様だ。