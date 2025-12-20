グラモア福袋2026で美胸スタート♡最大62％OFFのご褒美セット

女性の体型悩みに寄り添い、自分らしい美しさを引き出してくれるランジェリーブランド「glamore（グラモア）」。累計販売枚数139万枚を突破したグラモアブラをはじめ、多くの支持を集める人気シリーズから、2026年も待望の福袋が登場します。新しい一年の始まりに、自分へのご褒美として選びたい特別なセット。身に着けるたび前向きな気持ちになれる、そんな福袋が揃っています♡

2026年注目はラッキーカラー福袋

今年のおすすめは、風水的ラッキーカラー「RED」「ORANGE」「GOLD」を取り入れたラッキーカラー福袋。

人気シリーズの「グラモアブラ」「キスするブラ」「フェザーライクブラ」を組み合わせ、Atype、Btype、Ctypeの3タイプから選べます。

ブラジャー2点、セットショーツ2点の計4点入りで、最大14,850円相当が8,888円（税込）というお得感も魅力。新年をハッピーに彩る心強いセットです。

ショーメのホリデーに出会う♡胸元で輝くタリスマンペンダント

人気ブラが揃う多彩な福袋

グラモアでは、ラッキーカラー福袋のほかにも「グラモアブラ5枚入り」「キスするブラ5枚入り」など、ファンにはたまらない福袋を展開。

通常価格よりも最大62％OFFになる内容もあり、シリーズをまとめて試したい人にもぴったりです。

さらに公式サイトでは、2025年12月19日（金）よりショーツと一緒に5,500円以上の購入で26％OFFクーポンもスタートします。

新年を彩る福袋で前向きに

2026年の始まりは、気分を高めてくれるランジェリーで迎えたいもの。グラモアの福袋は、着心地と美しさの両方を叶えながら、毎日に自信をプラスしてくれます。

ラッキーカラーを味方に、新しい一年をポジティブモードでスタートしてみてはいかがでしょうか♡