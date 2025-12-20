ロクシタンから頭皮美を育む新提案♡3種で叶える本格スカルプケア

南仏オート・プロヴァンスの自然とともに、美しさを提案し続けるロクシタン。年齢や環境による変化を感じやすい髪と頭皮に向け、根本から整えるスカルプケアが注目されています。今回登場するのは、悩み別に選べる3つの頭皮美容液。日々のケアに取り入れることで、未来の髪まで見据えた心強い味方に。自分の頭皮状態と向き合う、新しい習慣を始めてみませんか♡

3つの悩みに応えるフローリッシング

ロクシタンの新スカルプケア「フローリッシングトリロジー」は、薄毛・ハリ不足・かゆみなど異なる悩みに着目。

大ヒット中の育毛美容液「薬用メディカルアンチヘアロスセラム」を含む3種が揃い、それぞれの頭皮状態に合わせたアプローチが可能です。

99％自然由来の処方と確かな実感で、美容のプロからも高い支持を集めています。

*2023年8月～2025年10月国内販売実績（ロクシタン調べ）

*²2023年9月~2025年10月美容誌等累計ベストコスメ受賞数

ハリとツヤを育む新美容液

イモーテルプロユースアドバンストスカルプセラム50mL

価格：8,250円（税込）

2026年1月7日（水）新発売の「イモーテルプロユースアドバンストスカルプセラム」は、髪のパサつきやうねり、ハリ不足に着目。

永久花イモーテルのエッセンシャルオイルに、ペプチドコンプレックスとヒアルロン酸を配合し、頭皮と髪を同時にケアします。

夜の集中ケアで健やかな頭皮へ

ナイトディフェンスアドバンストスカルプセラム50mL

価格：5,280円（税込）

全国発売となる「ナイトディフェンスアドバンストスカルプセラム」は、かゆみやフケが気になる頭皮のための1本。

南仏産ラベンダーのエッセンシャルオイルとマリンプレバイオティック、ライスエキスが、睡眠中の頭皮環境をすこやかに整えます。

未来の髪のために今できること

頭皮は美しい髪を育む土台。ロクシタンのスカルプケアは、今の悩みに寄り添いながら、将来まで見据えたアプローチを叶えてくれます。香りや使用感に癒やされながら続けられるのも魅力。

毎日のケアを少し見直すだけで、360°どこから見ても自信の持てる髪へと近づけそうです♪