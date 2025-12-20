ファッションモデルでタレントの益若つばさ（４０）が１９日、都内で新ライフスタイルブランド「ＭＥＮＤ」のＬＡＵＮＣＨ ＥＶＥＮＴに出席した。

「日々の心と身体を優しくととのえ満たす」をコンセプトとした同ブランドは、自身初のユニセックスブランドだ。ルームウェアからワンマイルウェア、スキンケア商品等、年齢や性別を問わず多彩なシーンで機能するアイテムを送り出す。

これまでも、カリスマモデルとしてさまざまなブランドを世に送り出してきた。「２０年近く女の子に向けてのブランドをやってきたんですけど、４０歳になるにつれて、綺麗になりたいという気持ちは男性も一緒なんじゃないかと気付いたんです」と話すと、「益若つばさが４０歳だからこそできるのがユニセックスブランドなんじゃないか」と同ブランドが生まれた経緯を語った。

男性ファンの中に「益若と同じものを使って、益若つばさになりたいおじさんがいるんですよ」と笑うと「男性向けにも作ったら面白いし、喜んでもらえるかな」と話した。

年齢が上がることによって「どのブランドを選んでいいかわからなくなって量産型のものに行きついちゃう」そうで、「きやすいけど落ち着いてて上質です。ぜひ愛用して欲しいです！」とアピールした。