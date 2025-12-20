フィギュアスケート男子でグランプリファイナル銅メダルの佐藤駿（エムサービス・明大）は、涙をこらえきることができなかった。

２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）のフリーでは、冒頭の４回転ルッツで３・１２点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出した。１９日のショートプログラムは３回転となったが「４回転ルッツしか頭になかった」とにっこり。フリーでは全体１位の１８８・７６点、合計でも全体２位の２７６・７５点をマークし、初めて全日本選手権で表彰台を勝ち取った。

今季は６月下旬にアイスショーで右足首を負傷。苦しい船出となったが、試合を重ねるごとに頼もしい姿を氷上で披露した。「グランプリ（ＧＰ）シリーズとＧＰファイナルと戦って、大きい大会で成功する経験をたくさん積んできた。その成果を出せた。たくさん練習をして、つらい思いもたくさんしてきたので、その思いを全部ぶつけられた」と声を弾ませた。

この日は演技は「自分的には１００点」と満面の笑み。五輪代表選手は２１日に発表されるが、佐藤は代表入りが有力だ。「やりきったので、あとは結果を待つだけ」と充実感を漂わせた。