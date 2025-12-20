「良いこと悪いこと」最終話ラスト30秒 キング（間宮祥太朗）＆花音（宮崎莉里沙）、親子の対比が話題「何気ないシーンも伏線だったんだ」
【モデルプレス＝2025/12/20】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）の最終話が、12月20日に放送された。ラストシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「良いこと悪いこと」殺害方法考えていた驚きの真犯人
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
小学生時代、転校生・猿橋園子（どの子／新木）が体育倉庫に閉じ込められていたことに対し、高木将（キング／間宮）ら仲良しグループは、助けることなく、ドアを叩いてさらに恐怖を煽っていた。
その一方で、ラスト30秒のシーンで猿橋と同じように体育倉庫に閉じ込められていた高木の娘・花音（宮崎莉里沙）。泣きながら助けを待っていると、何者かが扉を開け「大丈夫？」と声を掛けていた。
この助けてくれた人物については、花音がかつて喧嘩していた男の子であると予想する声が多数。喧嘩中自分から謝ろうとしなかった花音は、高木に言われ謝っていたことから「キングがいじめを止めたんだよね」「親子の対比がすごい」「花音のことはキングが救ったんだよ」「花音が謝った何気ないシーンも伏線だったんだな」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「良いこと悪いこと」殺害方法考えていた驚きの真犯人
◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
◆「良いこと悪いこと」キング（間宮祥太朗）＆花音（宮崎莉里沙）の対比が話題
小学生時代、転校生・猿橋園子（どの子／新木）が体育倉庫に閉じ込められていたことに対し、高木将（キング／間宮）ら仲良しグループは、助けることなく、ドアを叩いてさらに恐怖を煽っていた。
その一方で、ラスト30秒のシーンで猿橋と同じように体育倉庫に閉じ込められていた高木の娘・花音（宮崎莉里沙）。泣きながら助けを待っていると、何者かが扉を開け「大丈夫？」と声を掛けていた。
◆「良いこと悪いこと」ラストシーンに反響
この助けてくれた人物については、花音がかつて喧嘩していた男の子であると予想する声が多数。喧嘩中自分から謝ろうとしなかった花音は、高木に言われ謝っていたことから「キングがいじめを止めたんだよね」「親子の対比がすごい」「花音のことはキングが救ったんだよ」「花音が謝った何気ないシーンも伏線だったんだな」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】