日テレ「今年イチバン聴いた歌」第2弾アーティスト解禁 JO1・XG・CUTIE STREETら出演
【モデルプレス＝2025/12/20】俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める、12月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）より、第2弾出演アーティストが解禁された。
Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する同番組。今年は番組最長のホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で届ける。
このたび、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング再生2億回以上、TikTok総再生回数70億回以上を突破したCUTIE STREET、2024年にリリースした楽曲が Spotifyのバイラルチャート「Viral 50」において、グローバル15位をはじめ、アメリカ、イギリス、日本、韓国を含む34の国と地域のチャートにランクインし、2025年9月にリリースした最新曲が米国主要ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」にランクインしたXGの出演が決定。代表曲「紅蓮華」が、累積再生数4億回を突破したLiSA、今年リリースした「BE CLASSIC」がMediabase Top 100 Radio Airplayに日本人アーティストで初めてチャートインしたJO1も出演する。
さらに、2024年にリリースした楽曲がSpotifyにおいて、9月7日付で累計再生回数1億回を突破しグループにとって17曲目のストリーミング再生1億回達成曲となったTOMORROW X TOGETHER、2025年8月にデビューを果たし、The 1st EPがSpotifyで累計ストリーミング2億回を超え、今年デビューしたK-POP新人の中で最短期間での累計再生数2億回突破となったBTSとTOMORROW X TOGETHERの弟分CORTISも登場。
そのほか、AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）、三浦大知、ROIROMなど今年国内外話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結する。
氷川きよしwith t.komuroとして、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川が2025年6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け話題となったが、年間ミュージックアワードのステージにて地上波で初めて氷川きよしwith t.komuroとして「Party of Monsters」を披露する。
さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し氷川が歌いあげる。一夜限りの特別なドリームステージとなる。
また、工藤静香の歌唱も決定。工藤に20曲以上の楽曲提供をし、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をSPカバーで披露する。
ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき◆宣伝部のコラボパフォーマンスも。ORANGE RANGEの往年の名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のSPメドレーに、CUTIE STREETと超ときめき◆宣伝部が参加。ORANGE RANGEと共に歌唱、さらにはオリジナルの振り付けで豪華なステージを演出する。（modelpress編集部）
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
◆「今年イチバン聴いた歌」第2弾アーティスト発表
◆ドリームステージが決定
◆番組概要
