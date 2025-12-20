フィギュアスケート・全日本選手権第２日（２０日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは１８３・６８点で２位となり、合計２８７・９５点で連覇を飾った。

鍵山は日本スケート連盟の選考基準を満たし、２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位の佐藤駿（エームサービス）がフリー１位の１８８・７６点で２位、ＳＰ２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ）が３位に入った。佐藤と三浦の２人は、今大会の成績や今季のベストスコアなどにより、代表入りが確実となった。

メダルは「努力が詰まっていて重いのかな」

注目された男子の五輪３枠目の争い。当落線上にいた三浦は重圧に負けずメダルを手にし、「思ったより重い。努力の分だけ重みが詰まっているのかな」とほっとした表情を見せた。

冒頭の４回転ループを鮮やかに決め、４回転サルコー、４回転―３回転の連続トウループも成功。「この緊張感で三つの４回転を決めて『いった』と思った」。後半のジャンプはミスが続いたものの、「鬼門」と表現するフリーを何とか踏ん張って滑り切った。

「一緒に五輪に行こう」。ジュニアの頃から切磋琢磨（せっさたくま）する鍵山、佐藤と約束していた。２人の背中を追って４回転ジャンプなどに挑んできた三浦にとっては「それが最大の目標だった」。今回の結果で３人そろっての五輪代表入りに前進。３人で並んだ表彰台で、しみじみと喜びをかみ締めた。「こんな漫画みたいなこともあるんだな。全部が夢みたい」（森井智史）