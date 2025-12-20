『発表！今年イチバン聴いた歌』第二弾出演アーティスト解禁！氷川きよしと小室哲哉による特別企画も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月29日17時30分から生放送される日本テレビ系年末の音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』。このたび第二弾出演アーティストの顔ぶれが発表となり、あわせて豪華目玉企画も解禁された。

■第二弾出演アーティスト

『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』は、Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する番組。2025年のストリーミングチャートを席巻したアーティストが、続々登場する。

■2025年のストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々登場

◎CUTIE STREET

デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング再生2億回以上、TikTok総再生回数70億回以上を突破。

◎XG

2024年にリリースした楽曲が、Spotifyのバイラルチャート「Viral 50」において、グローバル15位をはじめ、アメリカ、イギリス、日本、韓国を含む34の国と地域のチャートにランクイン。2025年9月にリリースした最新曲が米国主要ラジオチャート『Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart』にランクイン。

◎LiSA

代表曲「紅蓮華」が10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破。

◎JO1

2025年にリリースした「BE CLASSIC」が、Mediabase Top 100 Radio Airplayに日本人アーティストで初めてチャートイン。

◎TOMORROW X TOGETHER

2024年末にリリースした楽曲がSpotifyにおいて、9月7日付で累計再生回数1億回を突破。グループにとって17曲目のストリーミング再生1億回達成曲となった。

◎CORTIS

BTSとTOMORROW X TOGETHERの弟分。2025年8月にデビューを果たし、The 1st EPがSpotifyで累計ストリーミング2億回を超え。2025年にデビューしたK-POP新人の中で最短期間での累計再生数2億回突破となった。

■その他にも、今年活躍したアーティストの出演が決定！

◎AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）

◎ILLIT

◎Da-iCE

◎超ときめき♡宣伝部

◎三浦大知

◎ROIROM

■特別企画として、年間ミュージックアワードでしかみることのできないドリームステージが決定

◎氷川きよしwith t.komuro

小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定した。

氷川が2025年6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け話題となったが、年間ミュージックアワードのステージにて地上波で初めて氷川きよしwith t.komuroとして「Party of Monsters」を披露する。

さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川きよしが歌いあげる。

一夜限りの特別なドリームステージをお楽しみに。

◎工藤静香

工藤に20曲以上の楽曲提供をし、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲を、スペシャルカバーで披露。

◎ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき♡宣伝部

ORANGE RANGEの往年の名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のスペシャルメドレーに、CUTIE STREETと超ときめき♡宣伝部が参加。ORANGE RANGEとともに歌唱、さらにはオリジナルの振付で豪華なステージを演出する。

ORANGE RANGE

■番組情報

日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』

12/29（月）17:30～22:54

MC：志尊淳、新木優子

出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、

小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、

Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

