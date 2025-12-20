UVERworldの「EVER」がテレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソングに決定！夢を目指すアスリートの背中を押す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

UVERworldの「EVER」が、テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングに決定。前向きさや葛藤、夢への挑戦など、等身大の言葉で多くの人の心を動かしてきたUVERworldが、“夢を目指すアスリートを応援する楽曲”で、2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピックを盛り上げる。

■「挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません」（TAKUYA∞）

テレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、ミラノ・コルティナオリンピック大会序盤から注目の試合を中継予定。中継を盛り上げるアスリートキャスターとして、元フィギュアスケート五輪日本代表でプロフィギュアスケーターの村上佳菜子が就任することも決定した。村上は2014年ソチオリンピックに出場後に現役を引退。現在は解説やテレビ出演、アイスショーなど幅広い分野で活躍の場を広げている。

初めてのアスリートキャスターに「自分もスポーツを頑張ってきた一人なので、競技は違えど、皆様にお伝えできることが沢山あると思います」と初めて務める大役に気合十分。大会期間中は東京の特設スタジオから出演する予定で、現地で取材するスタッフから届く情報を視聴者に熱くわかりやすく届けていく。

12年前には自身も立ったオリンピックの舞台を「アスリートにとって最高峰の試合」と振り返る村上。そんな大一番に臨む選手たちの熱を届けるべく「アスリートに寄り添いながらも、私にしかできない、元気にスポーツの素晴らしさや美しさをお伝えしていきたいと思います。（本番に向けて）今が大事な時期なので1人1人の懸ける思いも見ています」と準備を進めている。

そして前述したとおり、幅広い世代に支持される人気ロックバンドUVERworldの「EVER」が、テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングに決定。今回のために書き下ろされた「EVER」についてメンバーのTAKUYA∞は「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません」とコメント。アスリートの背中を押すような力強く壮大な楽曲に仕上がった。

■番組情報

テレ東系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』

＜出演＞

アスリートキャスター：村上佳菜子

現地キャスター：冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

東京キャスター：中根舞美、松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング：UVERworld「EVER」

(C)Sony Music Labels

(C)テレビ東京

■関連リンク

テレ東『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/olympics-milanocortina2026/

UVERworld OFFICIAL SITE

https://www.uverworld.jp/