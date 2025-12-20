12月29日（月）午後5時30分〜10時54分 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。

ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結！Spotifyのストリーミングデータをもとに「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを、今年は番組最長！ホテルニューオータニ幕張から5時間30分 生放送でお届けする。

本日、第二弾出演アーティスト情報と、新たな豪華目玉企画の情報を解禁！

■出演アーティスト一覧

AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

■本日情報解禁 今年ストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々登場！

◆デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング再生2億回以上、TikTok総再生回数70億回以上を突破したCUTIE STREET

◆昨年リリースした楽曲が Spotifyのバイラルチャート「Viral 50」において、グローバル15位をはじめ、アメリカ、イギリス、日本、韓国を含む34の国と地域のチャートにランクインし、ことしの9月にリリースした最新曲が米国主要ラジオチャート『Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart』にランクインしたXG

◆代表曲「紅蓮華」が10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数4億回を突破したLiSA

◆今年リリースした「BE CLASSIC」がMediabase Top 100 Radio Airplayに日本人アーティストで初めてチャートインしたJO1

◆昨年末にリリースした楽曲が、Spotifyにおいて9月7日付で累計再生回数1億回を突破し、グループにとって17曲目の1億回ストリーミング達成曲となったTOMORROW X TOGETHER

◆今年の8月にデビューを果たし、The 1st EPがSpotifyで累計ストリーミング2億回を超え、今年デビューしたK-POP新人の中で最短期間での累計再生数2億回突破となった、BTSとTOMORROW X TOGETHERの弟分 CORTIS

◆AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、三浦大知、ROIROM…今年国内外で話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結！

■特別企画 〜年間ミュージックアワードでしか観ることのできないドリームステージが決定〜

◆氷川きよし with t.komuro

氷川きよし with t.komuroとして、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定！氷川が今年の6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け話題となったが、当番組のステージにて地上波で初めて氷川きよし with t.komuroとして「Party of Monsters」を披露する。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し氷川が歌いあげる。一夜限りの特別なドリームステージをお楽しみに！

◆工藤静香

工藤に20曲以上の楽曲提供をし、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をSPカバーで披露することが決定！

◆ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき♡宣伝部

3組のコラボパフォーマンスが決定！ORANGE RANGEの名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のSPメドレーに、CUTIE STREETと超ときめき♡宣伝部が参加！ORANGE RANGEと共に歌唱、さらにはオリジナルの振り付けで豪華なステージを演出する。

■番組概要

MC：志尊淳、新木優子

出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/music-award/