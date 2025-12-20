【愛ネコ漫画】「しゃべったよね?」猫のまさかの「返答」に飼い主撃沈！共感続出の“猫あるある”【作者に聞いた】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫との日常を描く漫画家、藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式ブロガーとして認定されているほか、X(旧Twitter)でも人気の漫画を投稿している。
今回は、“猫あるある”を描いた漫画を紹介する。藤緒さんが動くといつもついて回る朔ちゃん。藤緒さんがたびたび話しかけていると、まさかの「返答」があったという。作者の藤緒ミルカさんに話を聞いた。
「猫がしゃべる」というエピソードはよく聞くが、今回のほかにも「しゃべった」と思うことはあるのだろうか。
「すーごく冷めた言い方をすると、ただの聞き間違いなんでしょうけど、しかし!猫を愛する者にとってこれは希望的な聞き間違いでして」と藤緒さんは語る。猫は要求を通すためによく鳴くが、これに人間が話しかけ続けると、よく鳴く成猫になることが多いそうだ。
藤緒さんはテレビに向かっても独り言を言うほどで、猫にももちろん話しかけまくっている。「だから、うちの子たちはよく鳴くんです。そして、しゃべってる感じに聞こえるんです。でもちゃんと声色がありますからね。何か伝えようとして鳴いて(しゃべって?)るんだとわかります。とは言え『今しゃべったな』と思えるときは不満を訴えてることが多いような気がするんですが、まぁ……そこは、ねぇ…仕方ないですよね」と、猫バカであることを認めつつ語った。
■言語で通じ合えると思っているミル
3匹の中で一番しゃべるのは誰だろうか。「圧倒的にミルだと思います。やはり私の人生初の猫なので、ポッちゃんを迎えるまでの間はずっと私に構われ話しかけられ、大いに甘やかされて育っているわけですよ」と藤緒さん。
ミルはシニアの域だが、気持ちは子猫のままで、よくウニャウニャ言ってくるそうだ。「私とは言語で通じ合えるとわかっていて鳴いてるのかってくらい、何か言われています。しかし、日本語っぽく解釈できるのは『うん』と『ごはん』くらいなものなので、ほぼ、わけがわからず怒られています」という。
ポッちゃんが鳴くのは半分が「お腹すいた」で、あとの半分はトイレのあとの雄叫び、いわゆるトイレハイだそうだ。朔ちゃんは筋金入りの甘えん坊さんなので、多分「遊ぶぅ〜」とか「なでなで〜」とか言ってそうだが、今回はお返事してくれていた。
「うちの猫がしゃべった」と言うと、多くの猫飼いさんや猫好きさんは「しゃべる!確かにしゃべるよ!」と同調してくれるそうだ。確かに長い文章はないが、「返事」となると確率が高いという。藤緒さんの漫画の中では猫たちはめちゃめちゃしゃべっているが、「あれくらいの雰囲気で立ち回ったり何かを伝えようとはしてくれるんです。ホントに」と、猫とのコミュニケーションの楽しさを語った。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
