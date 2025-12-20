【ニューヨーク＝木瀬武】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の巨額報酬を巡り、米東部デラウェア州の最高裁判所は１９日、無効とした下級審の判断を覆し、巨額報酬は有効と認めた。

現在の株価で計算すると、マスク氏は約１４００億ドル（約２２兆円）相当の株式報酬を得る見通しだ。

報酬は２０１８年に決められたもので、テスラの時価総額や業績目標の達成度合い応じて自社株購入権が段階的に与えられる仕組み。当時は最大５６０億ドル相当の報酬になると見込まれたことから、一部株主が過剰な報酬だとして当時テスラの登記上の本社があったデラウェア州の裁判所に提訴していた。

下級審では報酬案の承認手続きに不備があったとして無効判決を下したが、州最高裁は判断を覆して巨額報酬を容認した。判決文は「（報酬案の取り消しは）マスク氏の６年間の労力に報酬を与えないことになる。マスク氏が成果を出し、テスラと株主が報われたのは疑いがない」としている。

マスク氏の巨額報酬を巡っては、今回の報酬とは別に、１１月の年次株主総会で、業績連動型の枠組みで最大１兆ドルを支払う案が賛成多数で承認されている。