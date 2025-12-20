テレ東 「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」アスリートキャスターは元フィギュアスケート五輪日本代表の村上佳菜子に！テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングはUVERworld「EVER」に決定！

2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継いたします。

そしてこの度、中継を盛り上げるアスリートキャスターとして、元フィギュアスケート五輪日本代表でプロフィギュアスケーターの村上佳菜子が就任することが決定しました。村上は2014年ソチオリンピックに出場後に現役を引退。現在は解説やテレビ出演、アイスショーなど幅広い分野で活躍の場を広げています。

初めてのアスリートキャスターに「自分もスポーツを頑張ってきた一人なので、競技は違えど、皆様にお伝えできることが沢山あると思います」と初めて務める大役に気合十分。

大会期間中は、東京の特設スタジオから出演する予定で、現地で取材するスタッフから届く情報を視聴者に熱くわかりやすくお届けします。

12年前には自身も立ったオリンピックの舞台を「アスリートにとって最高峰の試合」と振り返る村上。そんな大一番に臨む選手たちの熱を届けるべく「アスリートに寄り添いながらも、私にしかできない、元気にスポーツの素晴らしさや美しさをお伝えしていきたいと思います。（本番に向けて）今が大事な時期なので1人1人の懸ける思いも見ています。」と準備を進めています。





さらに、幅広い世代に支持される人気ロックバンドUVERworldの「EVER」が、テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングに決定しました。前向きさや葛藤、夢への挑戦など、等身大の言葉で多くの人の心を動かしてきたUVERworldが、“夢を目指すアスリートを応援する楽曲”で大会を盛り上げます。

今回のために書き下ろされた「EVER」について、メンバーのTAKUYA∞は「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません。」とコメント。アスリートの背中を押すような力強く壮大な楽曲に仕上がりました。

テレ東ではアイスホッケー女子予選グループ日本×イタリア（2月9日）をはじめ、スノーボード男子ハーフパイプ予選（2月11日）やフィギュアスケートエキシビション（2月21日）を中継予定。金メダルを目指して戦いに挑むアスリートの様子を熱くお届けします。

≪コメント≫

■村上佳菜子（メインキャスター）

オリンピックはアスリートにとって「最高峰の舞台」です。

苦しさや楽しさ、ひとりひとりオリンピックに向けての気持ちも思いも違うと思うので、アスリートに寄り添い、アスリートだったからこそ伝えられる事を伝えたいと思います。

今大会ではフィギュアスケートのほかに、力強いプレーや氷上でしか出せない迫力が見られるアイスホッケー、同い年の髙木美帆選手が活躍するスピードスケートに注目しています。

（開幕まで1か月あまり）フィギュアスケートも大事な時期なので、1人1人の懸ける思いも見ています。私もスポーツを頑張ってきた一人なので、競技は違えど、皆様にお伝えできることは沢山あると思います。私にしかできない、アスリートに寄り添いながらも、元気にスポーツの素晴らしさや美しさをお伝えしていきたいと思います。



■UVERworld

国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません。



■倉地啓太プロデューサー

村上佳菜子さんの明るく前向きな言葉と、UVERworldの挑む心を後押しする力強い音楽が重なり合うことで、アスリートたちの“輝く瞬間”を鮮やかに届けられる中継になると信じています。そして、テレ東らしく──優しさも、熱さも、悔しさも。すべての感情に寄り添いながら、画面を通して誰かの心が動く時間を届けたいと思います。

≪ミラノ・コルティナオリンピック™概要≫

【タイトル】ミラノ・コルティナ2026オリンピック™

【放送日時】2026年2月1日（日）よる6時30分～8時50分

「⼀流が⽬撃︕オリンピック伝説の試合ベスト10」

2026年2月8日（日）ひる11時00分～12時54分

「ハイライト」

2026年2月9日（月）よる6時50分～10時54分

「アイスホッケー女子予選リーググループ 日本×イタリア」

2026年2月11日（水・祝）深夜3時00分～6時00分

「スノーボード男子ハーフパイプ予選」

2026年2月14日（土）深夜2時35分-朝6時00分

「カーリング女子 ラウンドロビン 対戦国未定」

2026年2月21日（土）深夜3時30分～あさ7時00分

「フィギュアスケートエキシビション」

【放送局】テレ東系（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、

テレビ北海道、TVQ九州放送）

【出演者】村上佳菜子（アスリートキャスター）

冨田有紀（現地キャスター・テレビ東京アナウンサー）

中根舞美、松澤亜海（東京キャスター・テレビ東京アナウンサー）

【テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング】UVERworld『EVER』

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/olympics-milanocortina2026/

【公式X】@tvtokyosports https://x.com/tvtokyosports