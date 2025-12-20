こう着ればいいのか！ 40・50代が参考にしたい♡【最旬パンツコーデ】

クールでかっこいい雰囲気のパンツスタイル。いつもワンパターンになりがち……と悩む大人女性に、最旬のパンツコーデを紹介します。こなれ感のあるワイドパンツを使った着こなしや、トレンドのデニムオンデニムなど、周りと差がつきそうなスタイルをピックアップ。ぜひこの冬トライしてみて。

ダボッと感が可愛い冬っぽパンツコーデ

ダボッとしたルーズなシルエットが特徴のパンツ。あえてオーバーサイズのセーターを合わせることで、こなれ感たっぷりな最旬コーデに。上質感のある素材を使用したセーターなら、上品な着こなしに仕上がりそう。アクセントとして同素材のストールを投入して、華やかな顔まわりを演出。リラックス感も備わったコーデは、周りから褒められそうです。

トレンド大本命！ こなれ感のあるデニムオンデニム

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。ストンと落ちるストレートシルエットのジーンズにデニムシャツを合わせれば、トレンド感満載なデニムオンデニムスタイルに。ブラウンのジャケットを羽織ってキリッと引き締めると、カジュアルながらもかっこいいコーデに仕上がります。足元はレザーブーツできれいめに見せるのも、大人らしく垢抜けるポイント。

