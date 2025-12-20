テレビ東京は20日、来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、元フィギュアスケート五輪日本代表でプロフィギュアスケーター、タレントの村上佳菜子（31）がアスリートキャスターを務めると発表した。

初めてのアスリートキャスターに、村上は「私もスポーツを頑張ってきた一人なので、競技は違えど、皆様にお伝えできることは沢山あると思います。私にしかできない、アスリートに寄り添いながらも、元気にスポーツの素晴らしさや美しさをお伝えしていきたいと思います」と意気込みを語った。注目競技にフィギュアスケート、アイスホッケー、同い年の郄木美帆が活躍するスピードスケートを挙げた。大会期間中は、東京の特設スタジオから出演する予定で、現地で取材するスタッフから届く情報を視聴者に熱く分かりやすく届ける。

また、テレ東系「ウィンタースポーツ2026テーマソング」は、UVERworldの「EVER」に決定。TAKUYA∞は「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆さんの姿は、いつも僕たちに大きな勇気をくれます。勝利だけがすべてじゃない。それでも“勝ちたい”と願い、挑戦し続けるすべての人の背中を押す曲になれるのなら、それ以上の喜びはありません」とコメントした。

テレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継する。