11月末に行われたマンチェスター・シティ戦から3試合連続で対BIG6とのゲームが続いたリーズ。シティには敗れたものの、チェルシーを撃破、リヴァプール相手には引き分けと勝ち点4を稼いでいる。



その後のアウェイ、ブレントフォード戦は1-1のドローに終わったが、しぶとく勝ち点1を獲得。降格圏との勝ち点差を広げた。



そんなリーズには現在好調のストライカーがいる。それがドミニク・カルヴァート・ルーウィンだ。





長くエヴァートンで活躍したCFだが、度重なる負傷もあって今年の6月に契約満了で退団。8月から心機一転、リーズでプレイしている。序盤こそプレイタイムは少なかったが、第5節で初ゴールを記録。そして前述のシティ戦、チェルシー戦、リヴァプール戦、ブレントフォード戦の4試合でそれぞれゴール。調子を上げてきている。ここで注目すべきは、やはりイングランド代表への復帰だろう。近年は怪我の影響で選外が続いていたが、今後も得点を挙げ続ければトーマス・トゥヘル監督の目に留まる可能性はある。『Mirror』ではカルヴァート・ルーウィンがイングランド代表復帰の可能性に言及した。「W杯で自国を代表することは多く選手の夢でこの上ない喜びだ」「イングランド代表でプレイすることが、イングランドの選手にとって一番の目標でないとしたら驚きだ。自国のためにプレイすること、それは私が前回イングランド代表としてプレイしたときから抱いてきた目標です」11月、イングランド代表は2試合のW杯予選を消化したが、どちらもCFはハリー・ケインの先発となった。スリーライオンズの絶対的なストライカーであり、カルヴァート・ルーウィンは彼からポジションを奪おうとする選手との争いとなる。