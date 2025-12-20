『今年イチバン聴いた歌』第2弾出演アーティスト＆企画発表 ILLIT、XG、JO1、とき宣、TXTら【出演者一覧掲載】
29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）の第2弾出演アーティストが20日、発表された。
【写真】BMSG4組も集結！Ado、なにわ男子、Number_iら豪華出演者
同番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、さまざまなジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表する。今年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと届ける。さらに、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。
今回は、AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、小室哲哉、CORTIS、JO1、Da-iCE、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TOMORROW X TOGETHER、氷川きよし、三浦大知、LiSA、ROIROMの出演が発表された。
また、特別企画として、同番組でしか見ることのできないドリームステージが決定した。氷川きよしwith t.komuroとして、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスを届ける。氷川が今年の6月にリリースし、小室が手がけたことで話題となった楽曲「Party of Monsters」を披露する。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川が歌いあげる。
工藤静香は、自身に20曲以上の楽曲提供をし、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をSPカバーで披露することが決定。ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）のコラボパフォーマンスが決定。ORANGE RANGEの往年の名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のSPメドレーにCUTIE STREETと超ときめき▼宣伝部が参加。ORANGE RANGEとともに歌唱し、オリジナルの振り付けで豪華なステージを演出する。
【出演アーティスト】※50音順
AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき▼宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
