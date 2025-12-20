氷川きよしさん（48）と小室哲哉さん（67）が、29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」で、一夜限りのコラボパフォーマンスを披露することが決定しました。

この番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典で、Spotifyのストリーミングデータをもとに、“今年イチバン聴かれた歌”を紹介。豪華アーティストによる生ライブを、ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送でお届けします。

■小室哲哉がピアノ生演奏 氷川きよしとTM NETWORKの名曲を披露

特別企画では、“氷川きよし with t.komuro”として、氷川さんと小室さんの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川さんが6月にリリースした楽曲『Party of Monsters』は、小室さんが手掛けて話題となりましたが、今回年間ミュージックアワードのステージにて、地上波で初めて“氷川きよし with t.komuro”として『Party of Monsters』を披露します。

さらに、TM NETWORKの名曲『SEVEN DAYS WAR』を、小室さんがピアノ生演奏で参加し、氷川さんが歌いあげます。

番組には、そのほかCUTIE STREET、XG、LiSAさん、JO1、TOMORROW X TOGETHER、CORTISなどの出演も決定。29日午後5時30分から放送です。