米国・ＷＷＥの猗しき狂気瓮献絅螢△、女子ＵＳ王座奪回へ向けて貴重な１勝を挙げた。

昨年９月にＷＷＥ入りしてから、第３ブランド・ＮＸＴで女子王座を奪取するなど結果を残して今年５月にはメインロースターに昇格。６月にゼリーナ・ベガから女子ＵＳ王座を奪取し、異例のスピード出世を果たした。スマックダウンで順風満帆の王者ロードを歩んでいたが、１１月に初代ＵＳ王者のチェルシー・グリーンに２分足らずで丸め込まれ、まさかの王座陥落。その後はチェルシーに逃げまくられ、スマックダウンでの試合も組まれなかった。

１９日（日本時間２０日）のスマックダウン（ペンシルベニア州ハーシー）では猊権瓩慇箙イ竜＿颪やってきた。王者の仲間、アルバ・ファイアと一騎打ち。試合前のインタビューでは「チェルシーはベルトと雲隠れかあ？ アルバはいったん片付ける。チェルシー、そろそろ逃げられねえぞ！ アリべデルチ！（さようなら！）、またな」と言い切り、王者チェルシーにリターンマッチを迫った。

リングインしてもアルバのセコンドに就いたチェルシーに突っかかり、気合満点。ゴングが鳴ると、いきなりドロップキックでアルバを吹っ飛ばし、またも場外のＵＳ王者を挑発する。だが、執ように絡みすぎ、チェルシーに気を取られ、背後からアルバにパンチをくらって逆転を許す。

元ＷＷＥ女子タッグ王者のアルバは、かつて「ケイ・リー・レイ」の名でスターダムにも参戦した実力者だけに、強烈なＤＤＴで叩きつけ、ジュリアを揺さぶる。だが、ジュリアはアルバの髪の毛をつかんで放り投げ、コブラツイストの体勢から相手の腰めがけてエルボーを連打。さらにローリングクレイドルで手玉に取った。アルバのスーパーキックを浴びると、すぐさま逆さ押さえ込みで逆転。すかさずアリベデルチでヒザを顔面にぶち込んだ。

とどめは必殺のノーザンライトボムでマットに沈めて快勝。場外で騒ぎたてる王者チェルシーを指さした。相棒のアルバを倒し、再戦の権利は得た。ジュリアのベルト奪回への意思は揺るぎない。

この日のスマックダウンは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。