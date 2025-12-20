この記事は2025年7月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。

サラダやメイン料理の添え物に欠かせないのが、野菜の細切り。包丁を使うと野菜の大きさを均等にするのが難しく、時間もかかってしまいますよね。

ののじの「サラダおろし」は、まな板も包丁も使わず簡単に野菜の細切りができる便利なキッチンアイテムです。

下ごしらえから仕上げまであらゆるシーンで大活躍するので、野菜不足を感じている人や調理時間を短縮したい人にもおすすめです。

「粗め」「細め」の2面仕様で、いろんな料理に使える

裏表で「粗め」「細め」の2種類の刃を採用しているので、料理に合わせて選べます。

きんぴらごぼうなどシャキシャキとした食感を出したいときは粗めの面、なますなどのふんわりとした食感を楽しみたいときは細めの面…と使い分けができるので、料理の幅も広がりますね。

野菜の角度を変えることで、長さも調整できますよ。

接着面がピタッと止まるストッパーヘッド付き

ヘッドにストッパーがついているので、ズレずに力が入りやすく軽い力で均一な細切りが可能です。

手元から先端方向へ軽くすべらせるだけで、とろろいもやキャベツ、生姜やにんにくなども簡単におろすことができます。チーズやレモンの皮を削って、料理の仕上げなどにも使えますよ。

スライサーや包丁とは違いドーム状の突起に対して押し出すので、野菜の表面がギザギザ状になり、ドレッシングやソースがなじみやすくなるのもポイント。

便利なトレイ付きで野菜も飛び散らない

フードトレイ付きだから、まな板も包丁も使わずに下ごしらえから仕上げまでが、これ一つで完結できます。食材が散らかることもないので、場所を選ばずに使えますね。

エラストマー樹脂のグリップも握りやすく使い心地も◎です。

メイン料理やサラダにはもちろん、チョコレートを使ったトッピングやケーキのアクセントなどのデザートにも使える名品です。

