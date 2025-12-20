前節で２か月半ぶりにプレーした三笘薫、先発復帰はお預け。スーパーサブとして昇格組相手に今季２点目を奪えるか
現地12月20日に開催されるプレミアリーグ第17節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、勝点３差で８位の昇格組サンダーランドとホームで対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、１週間前の前節で怪我から復帰した三笘は、再びベンチスタートとなった。
28歳の日本代表MFは９月27日のチェルシー戦で負傷。それ以降、欠場が続いていたなか、12月13日のリバプール戦（０−２）で64分からピッチへ。２か月半ぶりにプレーし、今節では先発復帰が期待されていたが、それはお預けとなった。
スーパーサブとして出番を待つ三笘は、途中出場で３か月ぶりにネットを揺らし、今季２点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまで数メートル…批判を浴びた古橋の決定機逸
この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、１週間前の前節で怪我から復帰した三笘は、再びベンチスタートとなった。
28歳の日本代表MFは９月27日のチェルシー戦で負傷。それ以降、欠場が続いていたなか、12月13日のリバプール戦（０−２）で64分からピッチへ。２か月半ぶりにプレーし、今節では先発復帰が期待されていたが、それはお預けとなった。
スーパーサブとして出番を待つ三笘は、途中出場で３か月ぶりにネットを揺らし、今季２点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまで数メートル…批判を浴びた古橋の決定機逸