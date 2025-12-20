◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

男子でショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で優勝。１９９３年に３連覇した父の正和コーチと史上初の父子での連覇を達成し、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表に内定した。

冒頭のサルコー、続くトウループと出来栄え４点以上を引き出す美しいジャンプを跳んでいったが、後半の４回転トウループで転倒するミスがあった。キス・アンド・クライで得点と順位を見届けると、声をあげて号泣した。「もう本当に悔しすぎて。優勝できたというよりも、まだまだ弱いなっていう感情があふれ出てきた」と涙の理由を明かした。

初出場の北京五輪では銀メダルを獲得した。２大会連続の夢舞台になる。「今のままでは五輪の表彰台に上がることすらギリギリのライン。しっかり安定した演技ができるように、また一から気持ちを入れ直して頑張りたい」と語った。

「日本のエース像っていったら羽生（結弦）くんだったり（宇野）昌磨くんだったり（高橋）大ちゃんや、いろんな人がいる。自分はまだそこには全然到達できていないというのが現状。もっともっと信頼されるスケーターになりたいし、まだまだ後輩たちに負けていられないので、もっと高みを目指して頑張りたい」と気持ちを新たにした。