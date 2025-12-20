ストーカー被害を神奈川県警に相談していた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（当時２０歳）が遺体で見つかった事件は、彩咲陽さんが行方不明になってから２０日で１年となった。

元交際相手が殺人罪などで起訴されているが、殺害時期ははっきりしておらず、遺族はこの日を「命日」としている。姉（３４）が取材に応じ、「よく笑い、誰からも愛される妹だった」と涙ながらに語った。（横浜支局 金子祥子）

「赤ちゃんは、あさひにぜったいに見せて！ 大好きだよ！」。姉は、丸みを帯びた文字の手紙を大切に保管している。妊娠がわかった２５歳のとき、１２歳だった彩咲陽さんがくれた手紙だ。

姉は７人きょうだいの長女。思い出の中の妹は、いつもケラケラと笑う明るい女の子で、幼い頃は水族館や映画館にも一緒に行った。１３歳も年が離れており、「妹というよりは自分の子どもみたいだった」。

彩咲陽さんは、姉の自宅に遊びに来て子どもの面倒をみてくれた。高校生になっても、友人関係の悩みなどで電話をかけてきた。

元交際相手の白井秀征被告（２８）によるストーカー被害から逃れるため、彩咲陽さんは昨年１２月、祖母宅に身を寄せていた。しかし２０日、行方がわからなくなった。

「連絡がつかない」。姉は２日後、祖母からのＬＩＮＥで異変を知った。何度も県警に相談したが、事態は一向に進展しない。監禁されているんじゃないか、もう生きていないのかも――。家事も手につかない日々を過ごした。

県警が白井被告の自宅を捜索したのは、４か月以上が過ぎた今年４月３０日。台所床下から白骨化した遺体が見つかった。

姉は、ただ泣きながら彩咲陽さんの小さな頭蓋骨をなでた。頬に触れることも手を握ることもできない。理不尽な別れだった。

一番苦しかったのは火葬のときだ。遺体には燃やされた形跡があった。「彩咲陽は何度焼かれなければいけないのか」。感情を抑えきれず、泣き崩れた。

自宅寝室に１０月、彩咲陽さんのスペースを作り、浴衣を着た写真と遺灰を詰めた小さなケースを置いた。現実を少しずつ受け止められるようになったという。彩咲陽さんが寂しがらないように、そばにぬいぐるみも置いた。

「会いたい。夢に出てきてよ」。毎晩、写真に向かって手を合わせる。一度だけ出てきてくれたとき、彩咲陽さんはやっぱり笑っていた。

白井被告は捜査段階で、事件に関してほとんど供述していない。殺害時期も完全には特定されていない。このため遺族は、行方不明になった１２月２０日を「命日」としている。

２１日には一周忌の法要を行い、墓を訪れる予定だ。「なぜ死ななければいけなかったのか、知るのは怖い。でも彩咲陽のために知らなくちゃいけない。白井被告には法廷で真実を全部話してほしい」。姉はそう思っている。