「嫉妬してないし！」男性の“可愛らしい”ヤキモチ行動
嫉妬深い男性との交際は負担になりますが、少しヤキモチを妬くぐらいなら逆に可愛らしく感じるもの。
そこで今回は、そんな男性の“可愛らしい”ヤキモチ行動を紹介します。
急に話題を変えてくる
会話中、他の男性の話題をしていたタイミングで男性が全然リアクションしなかったり、急に話題を変えられたりするなら、ヤキモチを妬かれている可能性が高いです。
「他の男性の話なんて聞きたくない」というのが本音でしょうが、その気持ちをごまかそうとしているのでしょう。
逆にヤキモチを妬かせようとしてくる
ヤキモチを妬いてしまったことで、逆に女性にヤキモチを妬かせようと仕返しをしようとする男性も。
そういう男性は他の女性からアプローチをされているなどのエピソードを話し、女性にヤキモチを妬かせて気持ちを自分に向けようとするのです。
元カレについて聞いてくる
ほとんどの男性は彼女の過去の恋愛について基本的には聞くことはありませんが、ヤキモチを妬いてしまうと元カレのことが気になってしまい、不機嫌ながらも聞き出そうとします。
この展開はさらにヤキモチを強くさせる可能性もあるので、早めに話題を変えるようにして、彼への愛情を伝えて安心させるのがベストです。
男性の可愛いヤキモチ行動に気が付いたら、すぐに大人の対応をすることで円満な関係を育んでいきましょうね。
🌼もう我慢できないよ。男性が「嫉妬に駆られた時」にしてしまうこと