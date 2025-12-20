「どうせ私がやるんでしょ…」頼りっぱなしの夫に心が折れそうになった夜
第一子の育児に奮闘する佐伯みのりさん（31）。
最近は仕事と家事に追われ、“自分ばかり動いている”ように感じる瞬間が増えてきました。
一方、夫の悠斗さん（33）は悪気がないぶん、みのりさんの大変さに気づきにくいタイプです。
「言ってくれればやるよ」という姿勢も、みのりさんにとっては素直に受けとめられない夜がありました--。
また私だけが動いている…胸の奥にたまっていく静かな疲れ
夕食後、みのりさんが片づけを始めても、悠斗さんはソファでスマホを見たまま動きません。
「何か手伝おうか？」と言われても、それはみのりさんが動き始めてから。
その“ワンテンポ遅れ”の言葉に、胸が少し沈んでしまいます。
しかも今夜は子どもがぐずり、洗濯物も山積み。
それでも悠斗さんは、みのりさんの慌ただしさに気づかないように見えてしまいます。
やればできる人なのに、家庭では無意識に甘えてしまう夫
職場では気配りができるタイプだと分かっています。
だからこそ、家ではなぜこんなに“察しない”のか、みのりさんは戸惑います。
「言ってくれたら動くよ」と悠斗さんは言いますが、本音では言いたくありません。
お願いするたびに、家事の段取りを管理する“リーダー役”を押しつけられているように感じてしまうからです。
気づかないのではなく、気づこうとしていないだけなのかもしれない--。
そう思うと、胸の奥がきゅっと締めつけられます。
本音を飲み込んだまま、みのりさんの心が限界に近づいていく
寝かしつけが終わった頃、「今日も結局、ほとんど私がやったな…」という思いがふとよぎりました。
悠斗さんに悪気がないことも、仕事で疲れていることも分かっています。
それでも、みのりさんが本音を飲み込んでいることには気づいてほしいのです。
夫婦なのに、なぜ“気づきの量”だけこんなに違うのだろう。
そんな疑問が浮かんだ瞬間、心のどこかに小さなヒビが入ったような気がしました。
本当にしんどいのは、家事そのものよりも、“気づいてもらえない孤独”なのかもしれません。
「どうせ私がやるんでしょ」という言葉が心に浮かぶ夜が続くと、みのりさんの余裕は少しずつ削られてしまいます。
小さなすれ違いは、放っておけば大きな溝へとつながる前触れになることもあります。
※本記事は、複数の家庭で実際に起きた出来事をもとに再構成したフィクションです。登場人物は仮名であり、特定の個人を示すものではありません ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
