冬髪の重さを軽やかに。コート・マフラーに映える大人の“首元スッキリ”最旬ショートヘア
冬になると、コートやマフラーで首元にボリュームが出やすく、「なんとなく顔まわりが重い？」と感じることはありませんか。特にショートヘアは、ほんの少しのバランス差が、そのまま印象の差につながりやすいものです。そこで今回は、冬の装いに合わせても軽やかに見える、大人の“首元スッキリ”ショートヘアのポイントを解説します。
冬のショートヘアが重たく見えるのは「首元の詰まり」が原因
冬は自然とマフラーやハイネックを取り入れる機会が増え、首まわりに視線が集まりやすくなります。そこに髪の厚みが重なると、全体がコンパクトにまとまりすぎ、重たい印象に見えてしまうことも。
特に襟足に丸みや重さが残っていると、首と髪の境目がぼやけ、ショート本来の軽さが感じにくくなります。まずは「どこで重く見えているのか」を知ることが、冬ショートを整える第一歩です。
襟足とサイドを整えるだけで、印象はここまで軽くなる
首元をスッキリと見せる鍵は、襟足とサイドのバランス。襟足は首に沿わせるようにタイトに整え、サイドは厚みを溜めすぎないことがポイントです。
マフラーを巻いても首のラインが埋もれにくくなり、横顔に自然な抜けが生まれます。全体を短くする必要はなく、構造を少し整えるだけで、冬のショートはグッと軽やかな印象に変わります。
首元の軽さと顔まわりの柔らかさを両立させて、冬コーデ映えするショートへ
仕上げのポイントは、首元の軽さと顔まわりの柔らかさをバランスよく残すこと。襟足はすっきり整えつつ、トップには自然な動きを残すことで、コートやマフラーと合わせても重心が下がりすぎません。
冬の装いに合わせて整えたショートヘアは、シンプルなコーディネートでも、さりげなく洗練された雰囲気を引き出してくれます。
冬だからこそ、髪の重さは意識したいポイント。ショートヘアは、首元の整え方を少し見直すだけで、装いに合った軽やかな印象に変わります。コートやマフラーを合わせる日こそ、首元のバランスを意識してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
