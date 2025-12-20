「お腹が細くならない」原因は“ねじり不足”。大人世代が始めたい【くびれ復活】簡単エクササイズ
食事量を見直したり、軽い運動を続けているのに、なぜかウエストだけが細くならない。そんな悩みを抱える大人世代の女性は少なくありません。もしかしたら、その原因は“動かせていない筋肉”にあるかも。特に日常生活でお腹を「ねじる動き」が不足すると、ウエストラインはぼやけがちになります。そこで実践したいのが、「腹斜筋」を刺激する簡単エクササイズ【ロシアンツイスト】です。
ウエストが太く見えるのは、腹斜筋が使われていないから
ウエストのラインを左右から支えているのが、脇腹に位置する腹斜筋です。この筋肉は、体をひねる動きで働きますが、デスクワークや家事中心の生活ではほとんど使われません。その結果、脂肪が急に増えたわけではなくても、ウエストに立体感がなくなり、寸胴な印象に見えてしまうことになるのです。
ロシアンツイスト
（１）床に座り、両ひざを立てる
（２）下腹を締めつつ、脇腹の筋肉を意識しながらお腹を左にねじる
▲動きに合わせて両手と目線も左に移します
（３）（２）と同様に、脇腹の筋肉を意識しながらお腹を右にねじる
（２）、（３）で１回とカウントして１セット10回、“１日あたり２セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹の横の筋肉を意識して行うこと」がポイント。反動を使ってお腹をねじるのではなく、きちんと脇腹の筋肉に効かせながら実践してくださいね。＜エクササイズ監修：齋藤涼太＞
