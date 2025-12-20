おしゃれのつもりが“おば見え”…？今すぐやめたい『時代遅れな冬のデニムコーデ』３選
冬のデニムは頼りになるアイテムですが、選び方や合わせ方を間違えると、思いがけず“古い雰囲気”が出やすい服でもあります。特に大人世代は、ちょっとした丈感や色合わせのズレが重たさにつながりやすいもの。そこで今回は、ありがちな冬のデニムコーデの失敗例を、今っぽく更新するコツとともに紹介します。
▲左から、太めロールアップで重心が落ちた着こなし、黒ダウン×黒デニムでのっぺり見える冬カジュアル、トップスの丈感が合わずバランスが崩れたスタイル。冬に起こりやすい“惜しいデニムコーデ”の典型例
太ロールアップは重心が下がって古く見えやすい
深めに折り返したロールアップは足元に視線が集まり、下半身のボリュームを強調してしまいます。冬はアウターで上半身も重くなるため、全体が平たく見えがち。
黒ダウン×黒デニムはのっぺり見えしやすい
黒×黒の組み合わせは便利な一方、冬は素材が重なって全体が沈みやすく、立体感が失われることも。細身の黒デニムを合わせると、学生っぽさが出てしまうこともあります。
そこで効くのが“質感のコントラスト”。黒を使うなら、ダウンのふくらみとデニムの硬さを対比させたり、首元に白やグレーのニットをのぞかせて軽さを足すだけで、グッと洒落感がアップ。重さをそぎ落としながら、冬らしい奥行きだけを残せます。
トップスの丈がズレると一気にバランスが崩れる
冬のニットやスウェットは厚みがある分、丈が少し合わないだけで“寸胴見え”になってしまいます。短すぎると丸みが強調され、長すぎると腰位置が曖昧になってスタイル全体がぼやけて見えることも。
今の空気に寄せるなら、腰骨に軽くかかる程度のジャスト丈が最適。特に淡色デニムをはく日は、ニュアンスベージュやグレージュのニットと合わせると、自然な抜け感が加わって大人らしい上品さが生まれます。
▲左から、濃色デニムを白スニーカーで軽やかに仕上げたクリーンカジュアル、ロングコートで縦ラインを強調したミニマルな冬スタイル、淡色デニム×ベージュでまとめた柔らかなデニムコーデ
デニムは“定番アイテム”だからこそ、少しの調整で印象が大きく変わります。もし重たく見えるときは、丈、配色、素材感のどこかが古くなっているサイン。その際は、今回挙げたポイントを思い出して更新してみてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
