《リピ確》年末年始の“口臭リスク”に効く！使ってよかった「最新オーラルケア」３選
年末年始は外食やイベントが増え、生活リズムが乱れやすい時期。さらにストレスや乾燥も重なり、口臭が気になる場面が増えることもあります。でも、人には相談しにくいテーマだからこそ、日常のケアが安心材料に。そこで今回は、筆者が実際に使って「これはリピートしたい」と感じた３つの「最新オーラルケア」を紹介します。翌朝のスッキリ感に差が出るラインナップです。
入浴剤ブランド“BARTH”初の夜用重炭酸マウスウォッシュが優秀
まず注目したいのが、重炭酸入浴剤で人気の「BARTH（バース）」初のオーラルケア。睡眠中の口内環境に着目した、夜専用のマウスウォッシュです。
▲BARTH薬用重炭酸マウスウォッシュ（医薬部外品） 300mL ￥1,650（税込） ※価格は編集部調べ
ノンアルコールで刺激がほとんどなく、就寝前にも使いやすい穏やかな使い心地。歯磨き後に約20秒ゆすぐだけで翌朝のスッキリ感が変わるのが印象的でした。重炭酸が口内のすみずみまで行きわたり、有効成分CPCが菌の増殖を抑えてくれるので、口臭予防効果も期待できます。インテリアになじむシンプルなボトルデザインも毎日続けたくなるポイントです。
“お口年齢ケア”に着目した新生モンダミンはコスパ面も優秀
続いて紹介するのは、ドラッグストアでもおなじみの「モンダミン」。今年38年ぶりとなる大幅リニューアルで“お口年齢ケア”が新しいテーマとして加わりました。
▲アース製薬 モンダミン クリアミント 600mL ￥662（税込） ※価格は編集部調べ
容量たっぷり＆￥1,000以下で続けやすく、忙しい日常でもサッと取り入れられるのが魅力。歯磨き後に加えるだけで、口内の汚れを落としやすくし、爽やかな状態が長く続きます。刺激は控えめで後味がさっぱりしているため、毎日の習慣にも無理なく取り入れやすいアイテムです。キャップに目盛りが付いているので、計量しやすいのも地味に便利な点。
美白も口臭ケアも１本でOK。“LighteePREMIUM”は持ち歩きたい１本
最後に紹介するのは、ライオンの美白ハミガキ「LighteeハミガキPREMIUM」。美白ケアだけでなく、着色汚れや口臭ケアまで幅広くサポートしてくれる万能タイプです。
▲ライオン LighteeハミガキPREMIUM（医薬部外品） シトラスティーミント 100g ￥1,660（税込） ※価格は編集部調べ
使ってみてまず驚くのは、まろやかな磨き心地とスッキリ感のバランス。やさしい泡立ちで磨きやすく、仕上がりは清涼感がありつつも強すぎない爽やかさです。￥1,000以上とやや高めですが、持ち歩きたくなる上品なパッケージも魅力。紅茶にほろ苦い柑橘をきかせた“シトラスティーミント”の香りは、ランチ後のリフレッシュにもぴったりです。
人と会う機会が増える年末年始こそ、口臭ケアは自分の気分まで左右する大切な習慣。ぜひ今回紹介した３つを取り入れて、心地よい息をキープしながら気持ちよく新年を迎えてみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼忙しい年末こそ“寝ている間にキレイ”を仕込む。翌朝の肌が変わる「夜用リカバリーコスメ」３選