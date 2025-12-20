２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねる全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）の男子フリーで、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１６５・５３点をマーク。合計２６１・１８点で３位に入り、初の五輪代表に大きく前進した。１位・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、２位・佐藤駿（エムサービス・明大）と仲良しトリオで表彰台を独占し「優真と駿と３人で乗れたことはうれしい」と声を弾ませた。

鍵山と佐藤は２学年上だが、ジュニア時代から競技を通して親交を深めた。「漫画みたいなこともあるんですね…というくらい、２人との思い出は他と比べても強い部分があった。オフの間も一緒にいたりとかして、一緒に目標を立てて、未来図を描いたりしていて、全部がドラマみたいで、夢みたい」と満面の笑み。表彰台では思わず涙があふれ出そうになったという。

２人の存在は三浦を奮い立たせる１つのモチベーションとなっていた。「２人がジュニアの頃からいなかったら、僕は４回転ジャンプをこんな早く試みていないし、絶対に全日本で表彰台に乗れるぐらいの選手にはなっていなかったと思う。２人との巡り合わせは本当に（運を）持っていたなと思うし、２人と一緒にいれてよかった」と神妙に語った。

ただ、いつまでも３番手に甘んじるつもりはない。「さらに自分も上手になって、２人に追いついていきたい」ときっぱり。これからも狎鑞Л疇瓜里任互いを高め合っていく。