『HiGH＆LOW』10周年を記念、全43種のカード付ウエハースが登場
バンダイは、「HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース」(220円)を2026年4月に全国量販店の菓子売り場などで発売する。
「HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース」は、10周年を迎えた「HiGH＆LOW」シリーズのカード付きウエハース。両面フルデザインのメタリックプラカードで全43種のラインナップが揃う。
|I@010.jpg,caption|
SNSではこの発表を受け「ハイロー初期からある!! 懐かしすぎて…私はMIGHTY WARRIORS推し!」「ハイローのウエハース 佐智雄もいるね」「私が手に入れたいのは須嵜亮と小田島有剣」「雨宮兄弟欲しいっす」とファンからの声が続々。今回カードにラインナップされていないキャラクターの登場を望む声も寄せられた。
(C)HI-AX／(C)HI-AX (C)H.T(AS）
「HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース」は、10周年を迎えた「HiGH＆LOW」シリーズのカード付きウエハース。両面フルデザインのメタリックプラカードで全43種のラインナップが揃う。
|I@010.jpg,caption|
(C)HI-AX／(C)HI-AX (C)H.T(AS）