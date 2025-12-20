それドコの服！？→【GU】なんです！ 40・50代コーデ格上げ♡「大本命パンツ」

冬の着こなしを無難で終わらせたくない人にこそ、【GU（ジーユー）】のパンツが頼りになりそうです。プチプラとは思えないほどシルエットが秀逸で、一点投入するだけで脱マンネリが叶いそう。中でも大人にぴったりなのが、穿くだけで旬映えしそうなバレルパンツや上品ムード漂うワイドパンツ。40・50代のスタイルに自然とこなれ感を添えてくれる優れものなので、ぜひチェックして。

体型カバー × オシャレ見えを両得できそうな名品ジーンズ

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

今季も大流行中のバレルレッグジーンズ。ヒップや太ももにゆとりを持たせつつ、裾に向かって細くなる美シルエットが魅力。脚のラインを拾いにくいため、体型カバーパンツを探している大人女性にもおすすめです。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、40・50代のデイリーコーデにもぴったり。プチプラで挑戦しやすく、まず一本持っておきたいジーンズです。

大人カジュアルを格上げするバレルレッグ × レザー調ブルゾン

バレルレッグジーンズのゆるいワイドシルエットに、レザー調ブルゾンを合わせたメリハリのあるカジュアルコーデ。脚のラインを拾いにくいジーンズがほどよい抜け感をつくり、ブルゾンのハリ感が上半身のすっきり見えをサポート。インナーにはカーデと白Tを重ねて、トーンに変化をつけつつ大人らしい立体感をプラス。足元はボリュームソールで全体を引き締め、バレルパンツとのバランスも◎

上品になれる “大人向けチェックワイドパンツ”

【GU】「タックワイドチェックパンツ」\2,990（税込）

細かなチェック柄が魅力で、クラシカルなムード漂うワイドパンツ。2タック入りのキレイめシルエットで大人世代にぴったり。ウエスト後ろはゴム仕様で楽チンそうなのに、センタープレス入りで上品にまとまりそうなのも嬉しいポイント。落ち着いたチェック柄は、セーターやブラウスなど手持ちのトップスに合わせるだけで季節感のあるコーデが完成しそう。プチプラながらもきちんと見えが叶いそうな、40・50代におすすめの一本です。

シャギーセーター × チェックパンツでつくる軽やか大人カジュアル

ライトグレーのシャギーセーターに白シャツをしのばせて、ふんわり × きちんとの好バランスに。ブラウンのタックワイドチェックパンツを合わせて、コーデ全体に季節感と落ち着きをプラス。シャギーの質感とチェック柄の掛け合わせが、大人らしい奥行きのある表情を作っています。シンプルだけどしっかり華やぐ、40・50代にぴったりのリズム感のある着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子