“合法ロリ”として知られるグラビアアイドル・長澤茉里奈(30)が、12月15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】これぞ“合法”の極み ツインテもまぶしい長澤茉里奈

自身のインスタグラムに切れ込みの深い黒のハイレグ衣装の画像を掲載し「30歳になって初!撮り下ろしグラビアです」と三十路を迎えての撮影をアピール。衰え知らずの美ボディと、デビュー11年目でも変わらないロリっぷりを見せつけている。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。「40歳くらいになっても続けていけたらいいなと思っています」とグラビアへの並々ならぬ思いも明かした。今回のグラビアについては「胸元がハート形にくりぬかれた衣装にジャージを羽織って、外でケバブを食べながら撮ったカットは、『これぞまりちゅう！』って感じで大好きです」とお気に入りも明かした。



同号は≒JOYの逢田珠里依が表紙＆巻頭を担当。里仲菜月、高崎かなみ、野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガール「A-class」（森脇梨々香、百田汐里、橘香恋、苗加結菜）、クララプロダクション（ぽたみう、フルートありさ、ちなぷぷ、ゆでたまご、なな茶）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）