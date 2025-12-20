今年のMVP芸人は？ 流行語にドラマにインパクト抜群の人気者 芸人総選挙上位50人一覧
TBS系バラエティー番組「芸人総選挙2025」（後6・51）が20日、放送され、今年最も活躍した芸人にお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が選出された。
今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。津田は111票を獲得、2位の永野（104票）、3位しずる（99票）を退けて今年の“MVP芸人”に選出された。コンビではなく、単独での選出に、「西澤、ごめんな！ダイアンで獲りたかったよ、西澤」と、相方ユースケの本名を連呼していた。
18年に東京へ進出。今年は「水曜日のダウンタウン」の企画、「名探偵津田」が大当たりした。番組内で発した「長袖をください」が、今年の新語・流行語大賞のノミネート語30の16位に選出。全力のキレ芸や困りっぷりでお茶の間の爆笑をさらった。
番組では、津田の1日に密着。しかし、この日は出演ドラマ「フェイクマミー」の収録。お笑いの現場とは勝手が違うことに、ピリピリムードだった。「現場が違うんで、来ないで下さい」と密着カメラを拒否する場面もあり、ひな壇の芸人たちがザワつく場面もあった。
人気者だけに、スケジュールも詰め詰めかと思いきや、移動中の車内では「（次の仕事までの）合間、サウナ行きます。サウナ行ってマッサージ行きます」と予定を説明。ひな壇から「めっちゃ緩いやん」とツッコミが入った。
津田はスケジュールにはあえて余裕を持たせているという。「1日1本、あって2本。1個1個のこと、一生懸命やってる結果じゃないですか。全力でしかやらないんで」と、ぶぜんとした表情で理由を説明した。
怒りの矛先は、劇場で忙しい芸人たちへも。番組がバッテリィズ、レインボーにも密着していることを知ると、「ずるいっすよ。劇場何個も行ってるの。あれ、カウントしたらダメですよ。劇場、（カウントとしては）1。1日10ステとかでしょ？あれ、1です」と本音をズバリ。「ドラマ1（本）やったら、劇場600（ステージ）です」とも言い放った。
演技にも活躍の場を伸ばしている津田は、来年の目標について「ガチで俺は朝ドラに出たい」と口にした。
▽芸人総選挙2025 上位50人と得票数
（50） ちょんまげラーメン＝14票
（49） ぱーてぃーちゃん＝15票
（48） チョコレートプラネット＝17票
（47） や団＝18票
（46） せいや（霜降り明星）＝20票
（45） パンプキンポテトフライ＝21票
（44） 囲碁将棋＝23票
（43） 令和ロマン＝24票
（42） 森本晋太郎（トンツカタン）＝26票
（41） 野田クリスタル（マヂカルラブリー）＝28票
（40） ヒコロヒー＝30票
（39） ハライチ＝31票
（38） 岩崎う大（かもめんたる）＝33票
（37） 橋本直（銀シャリ）＝34票
（36） 青色1号＝35票
（35） かまいたち＝37票
（34） ネコニスズ＝38票
（33） ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）＝41票
（32） ツートライブ＝43票
（31） 平子祐希（アルコ＆ピース）＝44票
（30） クロちゃん（安田大サーカス）＝45票
（29） バッテリィズ＝47票
（28） モグライダー＝48票
（27） ニューヨーク＝50票
（26） 尾形貴弘（パンサー）＝52票
（25） キンタロー。＝53票
（24） 真空ジェシカ＝55票
（23） ななまがり＝56票
（22） 熊元プロレス（紅しょうが）＝58票
（21） レインボー＝60票
（20） 元祖いちごちゃん＝61票
（19） トム・ブラウン＝63票
（18） マユリカ＝64票
（17） 劇団ひとり＝67票
（16） 井口浩之（ウエストランド）＝69票
（15） みなみかわ＝71票
（14） さらば青春の光＝72票
（13） 千鳥＝76票
（12） ひょうろく＝78票
（11） 有吉弘行＝81票
（10） 川島明（麒麟）＝82票
（9） エバース＝83票
（8） ロングコートダディ＝86票
（7） 久保田かずのぶ（とろサーモン）＝88票
（6） 高野正成（きしたかの）＝91票
（5） 粗品（霜降り明星）＝94票
（4） くっきー！（野性爆弾）＝96票
（3） しずる＝99票
（2） 永野＝104票
（1） 津田篤宏（ダイアン）＝111票