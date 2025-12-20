TBS系バラエティー番組「芸人総選挙2025」（後6・51）が20日、放送され、今年最も活躍した芸人にお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が選出された。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。津田は111票を獲得、2位の永野（104票）、3位しずる（99票）を退けて今年の“MVP芸人”に選出された。コンビではなく、単独での選出に、「西澤、ごめんな！ダイアンで獲りたかったよ、西澤」と、相方ユースケの本名を連呼していた。

18年に東京へ進出。今年は「水曜日のダウンタウン」の企画、「名探偵津田」が大当たりした。番組内で発した「長袖をください」が、今年の新語・流行語大賞のノミネート語30の16位に選出。全力のキレ芸や困りっぷりでお茶の間の爆笑をさらった。

番組では、津田の1日に密着。しかし、この日は出演ドラマ「フェイクマミー」の収録。お笑いの現場とは勝手が違うことに、ピリピリムードだった。「現場が違うんで、来ないで下さい」と密着カメラを拒否する場面もあり、ひな壇の芸人たちがザワつく場面もあった。

人気者だけに、スケジュールも詰め詰めかと思いきや、移動中の車内では「（次の仕事までの）合間、サウナ行きます。サウナ行ってマッサージ行きます」と予定を説明。ひな壇から「めっちゃ緩いやん」とツッコミが入った。

津田はスケジュールにはあえて余裕を持たせているという。「1日1本、あって2本。1個1個のこと、一生懸命やってる結果じゃないですか。全力でしかやらないんで」と、ぶぜんとした表情で理由を説明した。

怒りの矛先は、劇場で忙しい芸人たちへも。番組がバッテリィズ、レインボーにも密着していることを知ると、「ずるいっすよ。劇場何個も行ってるの。あれ、カウントしたらダメですよ。劇場、（カウントとしては）1。1日10ステとかでしょ？あれ、1です」と本音をズバリ。「ドラマ1（本）やったら、劇場600（ステージ）です」とも言い放った。

演技にも活躍の場を伸ばしている津田は、来年の目標について「ガチで俺は朝ドラに出たい」と口にした。

▽芸人総選挙2025 上位50人と得票数

（50） ちょんまげラーメン＝14票

（49） ぱーてぃーちゃん＝15票

（48） チョコレートプラネット＝17票

（47） や団＝18票

（46） せいや（霜降り明星）＝20票

（45） パンプキンポテトフライ＝21票

（44） 囲碁将棋＝23票

（43） 令和ロマン＝24票

（42） 森本晋太郎（トンツカタン）＝26票

（41） 野田クリスタル（マヂカルラブリー）＝28票

（40） ヒコロヒー＝30票

（39） ハライチ＝31票

（38） 岩崎う大（かもめんたる）＝33票

（37） 橋本直（銀シャリ）＝34票

（36） 青色1号＝35票

（35） かまいたち＝37票

（34） ネコニスズ＝38票

（33） ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）＝41票

（32） ツートライブ＝43票

（31） 平子祐希（アルコ＆ピース）＝44票

（30） クロちゃん（安田大サーカス）＝45票

（29） バッテリィズ＝47票

（28） モグライダー＝48票

（27） ニューヨーク＝50票

（26） 尾形貴弘（パンサー）＝52票

（25） キンタロー。＝53票

（24） 真空ジェシカ＝55票

（23） ななまがり＝56票

（22） 熊元プロレス（紅しょうが）＝58票

（21） レインボー＝60票

（20） 元祖いちごちゃん＝61票

（19） トム・ブラウン＝63票

（18） マユリカ＝64票

（17） 劇団ひとり＝67票

（16） 井口浩之（ウエストランド）＝69票

（15） みなみかわ＝71票

（14） さらば青春の光＝72票

（13） 千鳥＝76票

（12） ひょうろく＝78票

（11） 有吉弘行＝81票

（10） 川島明（麒麟）＝82票

（9） エバース＝83票

（8） ロングコートダディ＝86票

（7） 久保田かずのぶ（とろサーモン）＝88票

（6） 高野正成（きしたかの）＝91票

（5） 粗品（霜降り明星）＝94票

（4） くっきー！（野性爆弾）＝96票

（3） しずる＝99票

（2） 永野＝104票

（1） 津田篤宏（ダイアン）＝111票